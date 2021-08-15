شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بعدم الاستهتار بالمنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس بالدوري، وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.

وأكد كارتيرون للاعبيه أن المباريات المتبقية ليست سهلة بغض النظر عن الدوافع التي يمتلكها المنافسين سواء بالهروب من الهبوط أو المنافسة علي مراكز متقدمة في الدورى، وطالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم في المباريات الأربعة المقبلة لضمان حسم لقب الدورى الموسم الحالي.

من ناحية أخرى نجحت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى التخطيط للحفاظ على القوام الأساسي لفريق كرة اليد فى الموسم الجديد بالتجديد للنجوم وسط إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق .

واستطاعت لجنة لبيب استعادة حارس المرمى كريم هنداوى بعد دفع الشرط الجزائى لفريقه المقدونى السابق لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد على للإحتراف فى الدورى الفرنسى.

كما نجحت اللجنة فى التجديد لنجم و قائد الفريق أحمد الأحمر، حيث كان قد تم الإتفاق معه على كافة بنود التعاقد قبل الدورة الأولمبية، ووقع بعد عودته من طوكيو 2020 مباشرة .

فيما تعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج.

وكذا تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.

كما قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.