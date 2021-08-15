شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يطالب لاعبى أسوان بنقاط المقاولون للحفاظ على حظوظ البقاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد بيبو المدير الفنى لفريق أسوان، لاعبى زهرة الجنوب، بضرورة حصد النقاط الثلاث خلال المباراة التى تجمع الفريقين غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، وكان أسوان قد فاز على المقاولون في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

وكان فريق أسوان قد خطف نقطة ثمينة أمام البنك الأهلى، في مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لمثلهما في لقاء مثير، حيث أحرز عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان، هدف التعادل لفريقه في الثوانى الأخيرة من ركلة حرة.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدورى العام، برصيد 27 نقطة، وخاض أسوان 30 مباراة في الدورى حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات أخرى، بينما تلقى تماسيح النيل الهزيمة في 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 52 هدفاً أخر.

فيما استعاد المقاولون العرب طريق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب الجونة، في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 بالدورى وانتهى بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد تتلقى 4 هزائم متتالية بدأت بالخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلى وبيراميدز والمصرى، وهو ما جعل الفريق في موقف حرج بجدول المسابقة قبل أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الجونة.