شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة إنبى ويستعد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت فى التاسعة مساء أمس السبت على استاد الأهلى - السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للمسابقة.

ويسعى الأهلي لحصد نقاط مباراة الطلائع لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة التى تبدأ بمواجهة طلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏26 و27 أغسطس.‏

فى سياق آخر، ينتظم وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه عقب مواجهة إنبى، ويشارك الحاوى فى تدريبات المارد الاحمر بشكل تدريجى عقب تعافيه من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية التى أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية، ويدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيمانى فكرة دخول وليد سليمان قائمة مباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل على أن يجلس على دكة البدلاء ويشارك كبديل بحسب ظروف المباراة لتجهيزه للمباريات التى تليها.