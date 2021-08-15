شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء نجم الأهلى والطلائع وشقيق مدافع الزمالك يحتفل بزفافه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد، أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش بزفافه بأحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

واتفق أحمد علاء م مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية" ، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الاحمر بشكل طبيعى.

فى سياق أخر ، بدأ مسئولى طلائع الجيش مفاتحة نظرائهم فى الأهلى لحسم مصير المدافع أحمد علاء سواء بتمديد إعارته للطلائع أو شراؤه بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الذى يرغب في استمرار اللاعب مع الفريق في ظل نهاية إعارته هذا الموسم ونجاحه في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الأساسية مع الطلائع، ولعب أحمد علاء للطلائع موسمين على سبيل الإعارة من الاهلى تعرض في الموسم الأول للإصابة بالرباط الصليبى قبل أن يستعيد عافيته ويظهر بشكل متميز هذا الموسم .

ويرى الطلائع أن فرصته في شراء أحمد علاء تبدو قوية نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه بمسئولى الاهلى بجانب الوفرة العددية للمدافعين في صفوف المارد الأحمر وعدم حاجة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لجهود اللاعب.

ويعتزم عبد الحميد بسيونى الانتهاء من مباريات الدورى ثم إعداد خطة بالتشاور مع إدارة ناديه لمواجهة أزمة رحيل ستة لاعبين عن الفريق تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الحالى، حتى تقوم إدارة التعاقدات بالطلائع بالعمل على تنفيذها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لا يتأثر الفريق فى الموسم الجديد برحيل هؤلاء النجوم.