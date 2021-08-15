المعلق محمد الشامسي يُفند أسباب انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

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فند المعلق الرياضي الاماراتي محمد الشامسي أسباب انتقال الاسطورة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي 2021، في لقاء حصري مع الخليج 365.
وتواجد محمد الشامسي في مدينة ميلانو الايطالية، والتقى به مراسل الخليج 365، فادي فخوري، لسؤاله عن عدة موضوعات تخص سوق الانتقالات الصيفي وكرة القدم العالمية.
وأكد محمد الشامسي أن بحث ميسي عن تحد جديد كان أحد الأسباب وراء انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، لكنه ليس السبب الرئيسي، مشيرًا إلى أن الراتب السنوي كان العامل الأكثر تأثيرًا في اتخاذ اسطورة برشلونة لقرار اللعب في الدوري الفرنسي الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق المستديرة.
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