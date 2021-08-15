شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر: من حقنا المنافسة على ميدالية فى باريس ومصر أصبحت عاصمة تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البطل المصرى عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الحاصل على المركز الخامس فى منافسات طوكيو 2020، أن مصر بات من حقها التطلع إلى حصد ميدالية فى تنس الطاولة خلال الأولمبياد المقبلة باريس 2024، وقال عمر عصر عبر برنامج "ملعب أون تايم": لدينا عائلات فى تنس الطاولة ملهمين لغيرهم، ونتمنى أن نوسع القاعدة لنصل إلى الأفراد فى المدن البعيدة، وأصبح من حقنا الآن أن ننظر على ميدالية.

وأضاف: نحتاج وجود رعاة فى تنس الطاولة، لأنها لعبة واعدة على المستوى الأولمبى والدولى، وعلى مستوى الهواة، نحن أقل اتحاد به مستثمرين رياضيين، وأقل اتحاد تلقى إعداد أولمبى، ونريد أن يكون لدينا إعداد قوى فى باريس من الآن، وهنا جودة موهبة جبارة معجونة بتنس الطاولة.

واصل: الصين ستظل مسيطرة على اللعبة لأنها بالنسبة لهم دخل قومى والدول تقيم لديهم معسكرات، ونحن الآن أصبحنا فى نفس وضع الصين على مستوى أفريقيا، ويجب أن تكون مصر عاصمة تنس الطاولة فى العرب وأفريقيا، وأن تكون اللعبة مصدر دخل لنا ولا يكون الأمر قائم على دعم الدولة.

واختتم: عدت إلى النادى الأهلى إعارة، وسعيد جداً بهذه الخطوة، وبطولة الصين الدولية وربع نهائى الأولمبياد أبرز انجازاتى، هنا جودة قادرة على حصد ميدالية أولمبية إذا بعدت عن السوشيال ميديا وإذا كان لديها مدرب جيد، ولاعب تنس الطاولة قد يستمر حتى 42 سنة.