شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لوادى دجلة.. ومعسكر مغلق لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي، وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادًا للقاء دجلة.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، أحرز هدفي الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ34 في المركز الـ 13 بالدورى.
وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه سعيد جدا وراض عن أداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي، موضحًا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول.
وأوضح المدير الفني للزمالك أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول، كما أشار إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.
وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وشدد كارتيرون على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، مضيفا أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري للتتويج باللقب.