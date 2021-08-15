شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لوادى دجلة.. ومعسكر مغلق لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي، وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادًا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، أحرز هدفي الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.