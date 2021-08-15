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الزمالك يبدأ الاستعداد لوادى دجلة.. ومعسكر مغلق لمدة يومين

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي، وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادًا للقاء دجلة.

 

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، أحرز هدفي الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ34 في المركز الـ 13 بالدورى.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه سعيد جدا وراض عن أداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي، موضحًا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول.

وأوضح المدير الفني للزمالك أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول، كما أشار إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.

 

وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وشدد كارتيرون على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، مضيفا أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري للتتويج باللقب.

 

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