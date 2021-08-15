شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدى بعد تأجيل التحقيق: ربنا هو السند الوحيد لكل فترة صعبة بمر بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالرحمن مجدى، لاعب النادى الإسماعيلى، أنه يمر بفترة صعبة هذه الأيام، مشيرا إلى أن الله هو السند الوحيد له خلال هذه الفترة، وذلك بعد تأجيل التحقيق معه خلال واقعته مع الفتاة اليابانية خلال تواجده مع المنتخب الأولمبى المشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب مجدى، عبر حسابه على انستجرام: "ربنا عز وجل السند الوحيد لكل فترة صعبة بمر بيها".





وسبق وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، سبب تأجيل التحقيق مع عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى وعدم استدعائه حتى الآن، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه بعد ظهور نتائج التحقيقات من جانب اليابان سيتم فتح التحقيقات بمعرفة اللجنة القانونية، مؤكدين أنه من غير المنطقى التحقيق مع اللاعب ومعاقبته وهو حتى الآن لم تثبت إدانته من الجانب اليابانى، حيث أن التحقيقات مازالت جارية هناك.



عبد الرحمن مجدى

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا حول الواقعة قال فيه: "فى إطار سياسة الشفافية التى ينتهجها الاتحاد المصرى لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبى فى اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدى، فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة، و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة، و تم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقى اللاعبين، و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية فى طوكيو لخوض مباراة ربع النهائى ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة.



عبد الرحمن مجدى

وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدى لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائى بشأنه، وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد.