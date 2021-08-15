شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يكشف أصعب مباريات الأولمبياد وسر عبارة "إجمد يا عمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البطل المصرى عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الحاصل على المركز الخامس في منافسات طوكيو 2020، عن بدايته مع تنس الطاولة وانتقال أسرته إلى القاهرة لدعمه هو وشقيقه في الانضمام إلى الأهلى.

وقال عمر عصر عبر برنامج "ملعب أون تايم": لم يكن لدينا أى أقارب في القاهرة، ولكن بى قرر ن ننتقل إلى القاهرة فقط لأن النادى الأهلى منحنا فرصة ذهبية للعب تنس الطاولة أنا وشقيقى، وكان سنى وقتها 8 سنوات، والعائلات قد تقوم بهذا الأمر في كرة القدم لأنها مربحة لكن غير متوقع أن تقوم بذلك من أجل تنس الطاولة.

أضاف: والدى كان مدرب تنس طاولة وكان ينظم لنا معسكرات، كنا ندرك حجم التضحية وكنا لا نقصر في التدريبات، ووالدتى سواء كنت في الدراسة أو الكلية أو الأهلى، كانت تتابعنى باستمرار وتنظم مواعيد دراستى مع التدريبات، وتخرجت من الأكاديمية البحرية بتقدير، والرياضة أصبحت مرتبطة بشكل أساسى بالأموال وتحقيق المكسب.

وعن منافسات الأولمبياد قال عصر: كسبنا نيجيريا في مباراة صعبة جداً وتأهلنا إلى الأولمبياد، وفى منافسات الزوجى دينا مشرف تألقت لدرجة أن لاعب نيجيريا قال لى "كنت أشعر أننى ألاعب رجلين".

واصل: واجهت لاعب صينى مجنس في أول منافسة بالأولمبياد وتغلبت عليه، وكنت أشجع نفسى دائماً مع كل نقطة وأقول "اجمد يا عمر"، وتعجبت لأن الإعلام لم ينتبه لمباراتى مع لاعب السويد، لأننى تغلبت على المصنف الخامس على البطولة لأنه لاعب قوى جداً ولم أفز عليه من قبل، وهذه المباراة منحتنى دفعة قوية، وتأهلت بعد ذلك لربع النهائى.

أكمل: والتى بعد تأهلى لربع النهائى قالت لى "أنا هقفل تليفونى لأن أعصابى باظت".