شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد ياسر ريان مع سيراميكا قبل رحيله للدورى التركي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المهاجم أحمد ياسر ريان، فترة اعارته بنادى سيراميكا ويستعد للسفر إلى تركيا في الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للكشف الطبي، وانهاء إجراءات انتقاله للعب بالدورى التركى، بدءًا من الموسم الجديد.



لعب 25 مباراة في الدورى سجل 16 هدفا مع الفريق صنع هدف وحيد لسيراميكا ونرصد ماذا قدم أحمد ياسر ريان مع سيراميكا قبل رحيله للدورى التركي

وأكد نادي سيراميكا في بيان رسمي أمس: "تواصل مجلس إدارة النادي الأهلي مع سيراميكا من أجل الموافقة على منح أحمد ياسر ريان، استثناءً، والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين، حتى نهاية الموسم الحالي، والذي يمتد إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، قبل 5 مباريات من نهاية مسابقة الدوري العام".

تابع البيان: "جاءت موافقة مجلس إدارة سيراميكا لتعكس تقديرها لإدارة الأهلي أولًا، وإيمانًا منها بالجهد الملموس الذي قدمه أحمد ياسر ريان، خلال فترة إعارته لنادي سيراميكا بعد أن ساهم في تحقيق نتائج إيجابية للفريق، خلال مشوار الدوري الممتاز، مسجلًا 15 هدفًا".

واضاف: "أعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا والجهاز الفني، عن ثقته في قدرة أحمد ياسر ريان، على شق طريقه في عالم الاحتراف، بعد أن أصقلته فترة الإعارة، وأكسبته الخبرات اللازمة، ليواجه التحدي الجديد في أجواء مختلفة".