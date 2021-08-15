شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب نجم الاتحاد السكندرى يحتفل بزفافه الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بحفل زفافه الخميس المقبل، وسط حضور عائلي وبعض أصدقائه من اللاعبين ونجوم الاتحاد السكندري والجهاز الفني.

ومن المقرر أن يقيم اللاعب ليلة "الحناء" يوم الثلاثاء المقبل، وحفل الزفاف الخميس، في أحد القاعات القريبة من مدينة طنطا بالغربية.

واحتفل كريم الديب، نجم وسط فريق الاتحاد السكندري، بعقد قرانه، شهر مايو الماضى، في مسقط رأسه بالمنوفية وسط حضور اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا ومنع التجمعات.

وتعرض كريم الديب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ ثلاثة أشهر، وخضع لعملية جراحية، ثم بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل، ويحتاج بضع شهور للعودة مرة أخرى للملاعب.

ومنعت الإجراءات الاحترازية حضور زملاء الديب سواء من الاتحاد السكندري أو الأندية الأخرى، حفل عقد القران، لكن حرص بعض النجوم على إجراء اتصالات هاتفية باللاعب لتهنئته، وكان في مقدمتهم محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري، والعميد حسام حسن المدير الفني للفريق.

من ناحيته أكد كريم الديب، أن إصابته بالرباط الصليبي تشبه تمامًا إصابة فيرجيل فان ديك نجم ليفربول، موضحًا أنه احتاج 8 أشهر للتعافي من الإصابة بالصليبي في المرة الأولى، قبل أن تتجدد الإصابة مرة أخرى لكن في القدم الأخرى.

وأبدى الديب رضاه التام عن نتائج الفريق في الدوري حتى الآن رغم بعض التعثرات، موضحا أن الفريق يهدف إلى التواجد بالمربع الذهبي.