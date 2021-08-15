شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: الحديث عن تفويت الإسماعيلي لأي فريق "كلام عيال صغيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للاسماعيلى، أن الفريق لعب مباراة جيدة أمام الزمالك ولكن دوافع الزمالك كانت أكبر في الفوز وصحوة الدراويش جاءت متأخرة.

وقال علاء وحيد في تصريحات تليفزيونية،"لا أريد تبرير هزيمة الاسماعيلى، لكن الفريق يتعرض لضغط مباريات كبير جدا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف المتحدث الرسمي للاسماعيلى، "الحديث عن تفويت الإسماعيلي لأي فريق كلام عيال صغيرة، وكلمة التفويت "ممسوحة" من قاموس الاسماعيلي، ولا علاقة لنا بصراع القطبين".

وتابع: "ظهرنا بشكل جيد أمام الزمالك، لكن الصحوة الهجومية أتت متأخرة، ودوافع لاعبي الزمالك الكبيرة حسمت المباراة، والحديث عن التفويت قبل مواجهة الزمالك أثر "نفسيا" علي لاعبي الاسماعيلي خلال المباراة".

وحقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما على نظيره الإسماعيلى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدورى، أحرز هدفى الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 فى صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة الـ 34 فى المركز الـ 13 بالدورى.