شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر: الصين لديها مليون لاعب ونسعى لتحويل تنس طاولة إلى هواية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البطل المصرى عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الحاصل على المركز الخامس في منافسات طوكيو 2020، أن تححويل تنس الطاولة إلى هواية هو الحل المثالى لإحراز ميداليات أولمبية في اللعبة.

وقال عمر عصر عبر برنامج "ملعب أون تايم": تنس الطاولة مناسبة لجميع الأعمار والفئات ونتمنى أن نؤثر في المجتمع لتتحول إلى هواية، اللاعبين المقيدين رسمياً من 2000 إلى 3 آلاف على أقصى تقدير، والصين لديهم مليون لاعب وألمانيا لديها مئات الآلاف، وبلد كبيرة مثل مصر يجب أن يكون فيها عدد كبير.

أضاف: المنتخب الألمانى وضع لى استثناء لأتدرب معهم بشكل يومى، وتم نقل معسكر المنتخب المصرى بعد ذلك إلى ألمانيا، ولم أكن أتخيل أنى سأصل إلى ربع نهائى الأولمبياد.

وقال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق مع عمر عصر والرومانية إليزابيتا سمارة، لتدعيم فريقي تنس الطاولة «رجال - سيدات» بالنادي، خلال المشاركة في البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها الأردن، من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.