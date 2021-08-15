شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعدادا لمواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأحد، فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة أسوان غداً الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، وكان أسوان قد فاز على المقاولون في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

وشدد النحاس على دفاع المقاولون، للحفاظ على تركيزهم حتى صافرة النهاية لعدم تلقى ضربة مفاجئة من أسوان في اللحظات الأخيرة من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذى حققه المقاولون على الجونة في الدورى العام.

واستعاد المقاولون العرب طريق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب الجونة، في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 بالدورى وانتهى بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد تتلقى 4 هزائم متتالية بدأت بالخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلى وبيراميدز والمصرى، وهو ما جعل الفريق في موقف حرج بجدول المسابقة قبل أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الجونة.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل من 30 جولة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 14 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً آخر.