اشتباك بالأيدي بين حارس مرمى الزمالك وأمن ستاد الإسماعيلية.. ومحضر بالشرطة.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة مؤسفة، دخل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في اشتباك بالأيدي مع أحد أفراد الأمن في ستاد الإسماعيلية، في «تراك» الاستاد.

جاء ذلك على هامش مباراة الزمالك والإسماعيلي، التي اقيمت مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز وفاز بها الزمالك بهدفين مقابل لا شيء وتصدر قائمة الدوري.

ودخل «أبو جبل» في اشتباك بالأيدي مع فرد أمن باستاد الإسماعيلية، وقرر الأخير التوجه إلى أقرب قسم شرطة من أجل تحرير محضر ضد حارس نادي الزمالك، بسبب تعديه عليه خلال أداء عمله. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 جولة.