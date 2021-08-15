شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية يحضر مران المصري ويؤازر اللاعبين قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري البورسعيدي تحت القيادة الفنية للمدير الفني على ماهر، المران الأساسي، مساء السبت، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والثلاثيين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الاثنين على إستاد الإسكندرية.

وحرص المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري على حضور مران الفريق الأول الذي أقيم مساء اليوم، وذلك للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المقبلة للفريق أمام سموحة والمقرر اقامتها بعد غدٍ الاثنين.

ونقل عضو مجلس المصري للجميع تحيات سمير حلبية رئيس النادي مشيدًا بالأداء الطيب للاعبين والقيادة المتميزة للجهاز الفني، وتحقيق الفوز خلال المباراتين السابقتين ليتأهل الفريق كممثل فوق العادة لمصر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الخامسة خلال المواسم الست الأخيرة.

وأقيمت الجمعة، قرعة الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022 فى القاهرة، وسيلعب النادي المصري مع الفائز من سلطات الموارد الأوغندى والبن الأثيوبي اللذين سيتقابلان فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية والمتأهل يواجه المصري البورسعيدي.

مباراة الذهاب للفريق البورسعيدي، ستقام خارج مصر أحد أيام 15 ، 16 ، 17 أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة العودة داخل مصر أحد أيام 22 ، 23 ، 24 أكتوبر أيضًا.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعفاء النادى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول للنسخة التاسعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على أن يشارك من الدور التمهيدى الثانى مباشرة.

وأعلن الكاف أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.