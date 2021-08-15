شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: مواجهة دجلة الأصعب ولكن بإصرار الزمالك محدش هيقدر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن حالة الإصرار والتركيز التي يعيشها لاعبو الزمالك تقرب الفريق بشكل قوى إلى لقب الدورى، ومواجهة وادى دجلة هي الأصعب.

وقال جمال حمزة خلال حواره مع محمد أبو العلا في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "عجبنى جدا حالة الإصرار والتركيز على تحقيق الفوز في المباريات المتبقية خاصة في الأمتار الأخيرة، ولازم المنافس بتاعك يشوف قوتك وإصرارك على كل كورة".

وأضاف جمال حمزة: "طارق حامد ومحمود الونش خارج التقييم، وعاجبنى جدا ما يقدمه حمزة المثلوثى في المباريات الماضية، وكان لازم كارتيرون ينزل محمود علاء أمام الإسماعيلى لتجهيزه خاصة بعد غياب الونش عن مباراة دجلة المقبلة".

وتابع: "أعتقد أن مباراة وادى دجلة هي أصعب مباراة متبقية للزمالك، لأنها تعتبر لدجلة عنق زجاجة وبتعرف تلعب كورة وبتعبوا أي خصم، بالإضافة أن كل الماتشات صعبة ولكن لما الزمالك بيكون عاوز حاجة ويكون عنده إصرار مفيش حد يقدر عليه مع احترامى للجميع".

وحقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا ومهمًا علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدورى، أحرز هدفي الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13 بالدورى.