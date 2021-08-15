شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: عامل السن لا يسمح بانضمام عبد الشافى للمنتخب.. وبديله عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، على اقتراب محمد عبد الشافى ظهير أيسر نادى الزمالك من الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وقال علاء نبيل فى تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن عامل السن لا يسمح بانضمام محمد عبد الشافى للمنتخب، وعبد الله جمعة قادر يكون فى المركز ده مع منتخب مصر أو أيمن أشرف".

وأوضح علاء نبيل: "لازم يكون فى سؤال من الجهاز الفنى للمنتخب أن ليه لاعب معين مش بيشارك مع ناديه، ولازم تبقى عارف ليه لاعب زى عبد الله جمعة مش بيلعب مع نادى الزمالك وتقعد مع اللاعب تقرب وجهات النظر بسبب مصلحة المنتخب".

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا والجابون.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.