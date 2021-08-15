شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم: كيف ينفرد مهاجم الإسماعيلى بمرمى الزمالك ويرجع الكرة للخلف؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق عن دهشته مما حدث في مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم والتي حسمها الأبيض بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسماعيلية مساء السبت، ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أبومسلم في تصريح خاص لليوم السابع، "مباراة الزمالك والإسماعيلي كانت غريبة بشكل لا يصدق، وأتمنى ألا يتحدث أي شخص في هذا الملف مرة أخرى."

وأوضح نجم الأهلي السابق،"كل فريق الإسماعيلي كان خارج الخدمة اليوم بشكل غير طبيعي باستثناء التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، وهو الوحيد الذي شكل خطورة على الزمالك وكأنه يواجه المنافس بمفرده، وبخلافه لم يقدم الفريق أي شيء وظهر بصورة غير طبيعية وخاصة الكرة التي أهدرها شيلونجو مهاجم الإسماعيلي بغرابة شديدة."

وتابع: "كيف تكون رأس حربة وتهدر فرصة بتلك السهولة وعندما تنفرد بالمرمى ترجع الكرة للخلف؟!"

وعن مباراة الأهلي وإنبي قال أبومسلم: "أداء والتر بواليا مهاجم الأهلي يحتاج للتطور وخاصة الفرص الضائعة، وعلى الرغم من تسجيله اليوم، لكن عليه أن يستوعب أنه مهاجم النادي الأهلي."

وأضاف: "بواليا لديه عذر لأنه لم يبدأ أساسيا منذ فترة، لكن عليه أن يستغل غياب محمد شريف ويثبت أقدامه، ولا يمكن إهدار تلك الفرص وستأتي مباريات لن يكون فيها كل هذا الكم من الفرص وستحتاج إلى فرصة واحدة فقط للتسجيل ووقتها سيكون الموقف صعبًا للغاية."

ووجه رسالة إلى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي قائلا: "طاهر عليه أن يكون أكثر إيجابية وتأثيرًا في الفترة الحالية الحرجة التي يمر بها الفريق الذي يسعى لاستعادة القمة."