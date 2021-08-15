شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك كسب أصعب خصم حاليا وعدم الاستهتار يقرب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الزمالك استغل الظروف التي عانى منها الإسماعيلى وحقق فوزا مهما، ومينفعش يفوت فرصة تعثر الأهلى.

وقال طارق يحيى خلال حواره مع محمد أبو العلا في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "مينفعش الزمالك ما يستغلش تعثر الأهلى أمام الإسماعيلى، ومواجهة الإسماعيلى على ملعبه بيضع ضغط كبير على لاعبى الدراويش والزمالك استغل التعب البدنى اللى كان واضح على لاعيبة الإسماعيلى من مباراة الأهلى".

وأضاف طارق يحيى، "لاعبو الزمالك كانوا بيلعبوا بشكل جيد جدا ومحسيتش أن عليهم ضغوط رغم صعوبة المباراة، التي كانت مشتعلة قبل بدايتها، وبحيي اللاعبية على الرشاقة والحيوية التي خاضوا بها، ومباراة الإسماعيلى كانت أصعب مباراة في المباريات المتبقية لأن نادى الإسماعيلى نادى كبير وكان بيلاعبك بالدفعة المعنوية التي أخذها أمام الأهلى"، مضيفا:"كارتيرون فضل الدفع بأحمد أبو الفتوح على حساب شيكابالا لأن شيكابالا لعب مباريات كثيرة في الفترة الماضية، ورغم عدم وجود فرص كثيرة في الشوط الأول إلا أنه أبو الفتوح قدم مباراة جيدة".

وأوضح طارق يحيى، "أن شايف أن قائمة الزمالك الحالية حرام متاخدش بطولة الدورى، ولديه القدرة على الفوز بدورى أبطال أفريقيا، وأتمنى عدم الاستهتار في المباريات المتبقية".