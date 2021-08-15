شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: ربما أستمر لنهاية الموسم وغياب الدوافع سبب الموافقة على رحيل ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا، أن الهدف من عودته إلى النادى من جديد، كان الوصول إلى النقطة 37 وضمان البقاء بالدورى العام، مشيراً إلى أنه تلقى عروضاً لتدريب بعض الأندية في الدورى، وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": المحلة فريق محترم وفاز على قطبى الكرة المصرية، والحمد لله على النقطة، وأعزى خالد عيد في وفاة شقيقه، كل مدرب وله أسلوبه وضياء السيد مدرب كبير وقدم مجهود كبير مع النادى وصادفه سوء توفيق، وهذا لا يقلل من اسمه وقدراته.

وأضاف، حاولت بعد عودتى أن أعيد ذاكرة اللاعبين لأسلوبنا الذى بدأنا به الموسم، الدوافع تغيرت عند أحمد ياسر ريان في الفترة الأخيرة، بسبب أمر احترافه، واللاعب يجب أن يكون في أفضل حالاته حتى يقدم الأداء المطلوب، وهذا ظهر أمام الأهلى والمقاصة، ولذلك تدخلت ووافقت على رحيله قبل نهاية الموسم لأن دوافعه تغيرت وأتمنى له التوفيق هو أحد المهاجمين المميزين في الدورى وكان له رصيد أهداف كبير.

واصل: المباريات الأربعة المتبقية في الدورى سنقاتل خلالها على كل نقطة ويهمنا أن نصل لأبعد نقطة في سنة أولى دورى ممتاز، ونتمنى أن ننهى الموسم بشكل جيد لنبدأ الموسم الجديد بشكل يليق بحجم المنظومة.

واختتم: لا يوجد أى أمر رسمى حتى الآن بخصوص تجديدى مع سيراميكا، كنت شريك في الصعود للممتاز، وعندما طلبنى النادى للعودة لم أتأخر ولكن حتى الآن التجديد في الموسم الجديد لا يوجد فيه أى شئ رسمى ولا يوجد وقت للحديث عن هذا الأمر الآن، كان هدفنا حصد 4 نقاط لنصل إلى ما وصلنا إليه الآن بضمان البقاء، الهدف من عودتى كان ضمان البقاء ولم يكن لدى أهداف أخرى كان لدى عروض ولكن فضلت العودة لبيتى، وحتى الآن لا يوجد أمر رسمى، لدى الرغبة في البقاء بالنادى بالشكل الطبيعى وقد أكمل لنهاية الموسم، هناك أمور تحزنني ولكنى أنا في بيتى.