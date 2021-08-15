شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة "جوكر" الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"42" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد جودة، نجم الأهلى السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ"42" فهو من مواليد 15 أغسطس 1979 بالسويس، انضم للفريق الأول للأهلي مطلع موسم 1998/1999 عندما أشركه الألماني راينر تسوبيل أمام الشباب السعودى بالتصفيات العربية وسجل أول أهدافه

استمر مع الأهلي حتى موسم 2003/2004 تخللتها إعارة لنادى آراو السويسرى موسم 2001/2002. لعب خلالها 128 مباراة وسجل 17 هدفا، وحقق بطولتي دوري، ومثلهما كأس مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والسوبر المحلى.

انتقل محمد جودة فى موسم 2004/2005 إلى نادي أنقرة التركى، وفى العام التالي إلى الإسماعيلي، ثم أستريسكا السويسرى موسم 2006/2007 وأعير منه إلى المصري البورسعيدي.

ثم حرس الحدود موسم 2007/2008 لمدة موسمين، ثم عاد للمصري موسم 2009/2010، واختتم حياته الكروية فى صفوف الإنتاج الحربى موسم 2012/2013 بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوف الفريق.