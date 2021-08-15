شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحصل على لقب نسر مباراة الأهلى وانبى.. والقلعة الحمراء: استمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم محمود عبد المنعم "كهربا" الجناح الهجومى للنادى الأهلى، على لقب نسر مباراة فريقه أمام انبى والتى أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت بفوز القلعة الحمراء، بهدفين دون رد.

وكتب الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر: " هو لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا.. استمر".





واستعاد فريق الأهلى الانتصارات بعد فوزه على إنبى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلى WE السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدورى الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدى أفشة.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلى للنقطة 78 فى المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبى عند 39 نقطة فى المركز السابع.

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات فى الوسط، محمود كهربا ووالتر بواليا فى الهجوم.