شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد السولية أمام طلائع الجيش للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلي جهود لاعبه عمرو السولية في مباراته القادمة ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري، بسبب تلقيه الإنذار الثالث في مباراة فريقه ضد إنبي.

واستعاد فريق الأهلي الانتصارات بعد فوزه على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي للنقطة 78 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.

وكشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه لم يتحدث عن الزمالك من وقت قدومه لتدريب الفريق الأحمر قبل 8 أشهر، ولن يتحدث عنه في الوقت الحالي مع احتدام المنافسة معه، قائلا: "أكن الاحترام للزمالك وكل المنافسين وهناك مدرب في الزمالك كان يتحدث عن الأهلي ولم ارد عليه، ولا اعلم المدرب الحالي يتحدث عن الأهلي ام لا ولكن دوري التحدث عن الأهلي والتركيز مع فريقي فقط".

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن المنافسة لا تزال مستمرة ولا نقلق على شيء لسنا لنا سيطرة عليها ما نتحكم فيه هو مبارياتنا القادمة والله هو من يعلم ما سيحدث في المباريات القادمة.

أكمل: "في ظل المباريات المتتالية والضغط قد يكون هناك إصابات او ايقافات او ضغط وهو ما حدث بعد غياب محمد شريف ومشاركة بواليا ، وكنت أقوم باراحة شريف في بعض التغييرات السابقة للحفاظ عليه ، وهو يسجل أهداف لنا ويحرز أهداف كثيرة وهو الآن هداف الدوري.

أوضح: "نحاول تقليل الضغط البدني على اللاعبين ولذلك منحنا الفرصة لسعد سمير ومحمود وحيد وإراحة بعض اللاعبين مثل عمرو السولية ، وحسين الشحات يشكو من إصابة في القدم لذا فضلنا تغييره، والجميع يعلم لما نحن في هذا الموقف لأننا لعبنا 14 مباراة في مباراة افريقيا ولعبنا كأس العالم للأندية وكأس السوبر والدوري لذلك الفريق لم يكن في أفضل حالاته ويعاني من الإجهاد ولذلك نعلم لذا نتواجد في هذا الموقف حاليا.