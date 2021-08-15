شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: هناك 360 دقيقة قد تحمل المفاجآت ولا نعطي مبررات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كرة القدم بها كل شيء وهناك 360 دقيقة من عمر المسابقة ومن الوارد أن يحدث فيها كل شيء وعلينا السير في طريقنا وتركيزنا فيما يخصنا فقط وكل الفرق محترمة وتدافع عن اسمها وتاريخها.

قال في تصريحات لقناة الأهلي عن هناك 4 مباريات بها الكثير من المفاجآت وهناك فترات فقدنا فيها نقاط لم نكن نستحق فقدان النقاط بها ووضع طبيعي أن نسير في طريقنا ومن الممكن المباريات المتلاحقة تكون بها مفاجآت.

أكمل: "أخدنا الكثافة الأعلى في ضغط المباريات والمواجهات المتلاحقة، وفقدنا 10 نقاط من سموحة والزمالك والمحلة والجونة ولعبنا في عدد أيام قليلة للغاية ونكمل على هذا النهج ولا اعطي مبرر بل الوم نفسي وكرة القدم بها 4 مباريات قد تحمل الكثير من المفاجآت".

شدد: "لدينا مباراة مع طلائع الجيش والمصري والجونة ونختم بمواجهة أسوان، وعن سؤال عن إمكانية نقل مباراة الجونة إلى الإسكندرية رد: "ده مش بيتعمل لينا اننا نلعب مباراتين في اسكندرية، ولو حد قال يبص في ورقتك أقوله اديني ورقتي الأول وانا ابص فيها ده انت موزع ورقتي في كل حتة".