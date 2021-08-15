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اللجنة الأولمبية تقرر وقف انتخابات الاتحادات الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب ، والعمل علي إزكــاء روح المنافسة ، وتوسعة دائـــرة المشاركة فى إنـتـــخابات الإتحادات الرياضـــية ، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الإعــتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف إنــعــقــاد كـــافة الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية ؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ، أو التى تجرى بها إنتخابات لأختيار مجالس إدارتها .

 

وبالبناء عليه ؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لإنعقاد الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021 ، حيث يتم الدعوة للإنتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً علي وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للإتحادات الرياضية ، وبما يتسق مع المواثيق الدولية ، مع التأكيد الكامل علي صون حق الجمعيات العمومية في إختيار مجالس إداراتها .

 

وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية ، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة في إنعقاد الجمعيات العمومية ، للوصول لافضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة.

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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