شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار خالد عيد بعد علمه بوفاة شقيقه بعد مباراة المحلة و سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنهار خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عقب إنتهاء مباراة الفريق أمام سيراميكا ، فور علمه بخبر وفاة شقيقه صلاح عيد ،والذى توفي قبل إنطلاق المباراة بدقائق ولم يعلم خالد عيد وقتها بوفاة شقيقه.

وحرصت شركة غزل المحلة على تقديم العزاء لخالد عيد في وفاة شقيقه عقب إنتهاء المباراة مباشرة.

على العباسي رئيس شركة غزل المحلة يعزي خالد عيد فى وفاة شقيقه على العباسي رئيس شركة غزل المحلة يعزي خالد عيد فى وفاة شقيقه

تعادل فريق سيراميكا بصعوبة مع فريق غزل المحلة 1 / 1 بهدف في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء فى الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 في المركز الـ13 في جدول الدوري الممتاز كما يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 في المركز الـ11.

تقدم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" لاعب غزل المحلة بهدف التقدم لفريقه على حساب سيراميكا في الدقيقة 63، وتعادل ميدو جابر لسيراميكا في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء المقام حاليًا في في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام.

جاءت أحداث الشوط هادئة من الفريقين واستحوذ كل فريق على الكرة على فترات دون خطورة على مرمى أي من الفريقين.

بدأ سيراميكا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - وليد عبد المنعم - شادي حسين - رجب بكار - ميدو جابر - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - أحمد محسن - رجب عمران.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عمرو شعبان و محمد فتح الله و أحمد عيد و معتز يحيي و محمد علاء و أحمد الندري و أحمد أباطه و عبده يحيي و أحمد الشيخ و أشرف السيد و عبد الرحمن عاطف.