الإسماعيلي: نغمة التفويت غير مقبولة.. وكرة شيلونجو مجرد فرصة ضائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عماد سليمان المشرف العام على الكرة في النادي الإسماعيلي، أن الحديث عن "تفويت" فريقه للمباريات أمام الزمالك أصبح نغمة غير مقبولة.

وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن أهدار بينسون شيلونجو مهاجم فريقه لفرصة هدف محقق أمام الزمالك يندرج تحت بند "الفرصة الضائعة".

وقال سليمان: "نغمة التفويت سيئة للغاية، الجميع يلعب في الدوري بنزاهة، التفويت لمن ولمصلحة من؟، هذه النغمة غير مقبولة نهائيًا".

وأكمل: "أشكر كل لاعبي الإسماعيلي على جهدهم أمام الزمالك لكنهم لم يكونوا في يومهم، لا أرى أن منافسنا كان أقوى ولكن الأمور لم تسر جيدًا بالنسبة لنا".

واختتم: "كرة شيلونجو أمام الزمالك أراها اليوم مجرد فرصة ضائعة وتصرف خلالها بشكل خاطيء، الكثير من كبار اللاعبين والنجوم أضاعوا أهداف من على خط المرمى".