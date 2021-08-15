عبد الحفيظ: لا نلوم إلا أنفسنا.. وغير مسموح لنا بنقل المباريات للإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنهم لا يجب أن يقومون بإلقاء اللوم إلا على أنفسهم في الوقت الحالي، كما سخر من فكرة أن يتم نقل مباراة الجونة للفريق لتقام في الأسكندرية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "يتبقى 4 مباريات على ختام الدوري، وكرة القدم فيها كل شيء، متبقي 360 دقيقة وكل شيء ممكن، وعليك أن تنظر إلى نفسك فقط، كل الفرق محترمة وتدافع من مكانتها ولا نغضب من أحد ولا نغضب أحد".

وأضاف: "لا نتحدث إلا مع أنفسنا لأننا خسرنا نقاط لا يجب أن نخسرها في الموسم الحالي، لكن هذه هي كرة القدم، وأتمنى أن تحمل لنا المباريات المتلاحقة أخبار جيدة".

وواصل: "لا أقدم أي مبرر سواء ضغط المباريات أو أي شيء، ولا ألوم إلا نفسي، سنلعب الثلاثاء المقبل مع طلائع الجيش ثم المصري والجونة ونختتم بمباراة الفريق بأسوان".

ورد ساخرًا على إمكانية نقل مباراة الجونة لتقام في الإسكندرية، فقال: "لعب المباريات في اسكندرية غير مسموح لنا، هناك من يقول انظر لورقتك، أقول لهم اعطني ورقتي لانظر لها".

وفاز الأهلي على انبي في الجولة الـ30 من دوري we المصري بنتيجة 2-0.