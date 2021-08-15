ريال مدريد يفتتح الليجا بفوز عريض على ديبورتيفو ألافيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب مينديزوروزا مساء السبت في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني 2021/2022.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من كريم بنزيما (هدفين) وناتشو هيرنانديز وفينيسيوس جونيور في الدقائق 48، 56، 62 و90، وأحرز لويس خوسيلو هدف ألافيس من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

واستهل ريال مدريد حملة استعادة لقب الليجا تحت قيادة كارلو أنشيلوتي الذي يخوض ولايته الثانية مع الفريق الملكي.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل ليفانتي مع قادش 1/1 وريال مايوركا مع ريال بيتيس بذات النتيجة، وأوساسونا مع إسبانيول سلبيا.

وتكون تشكيل ريال مدريد من: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ناتشو هيرنانديز، ديفيد ألابا، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، إدين هازارد، جاريث بيل، كريم بنزيما.