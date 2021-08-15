بيان رسمي.. تأجيل انتخابات الاتحادات المصرية لما بعد 28 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المختلفة لما بعد يوم السبت الموافق 28 أغسطس الجاري.

ووفقًا لبيان رسمي نشرته اللجنة الأولمبية المصرية، فإنه تم إقرار جدول زمني لبدء وسريان إجراءات جديدة لإنعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، بداية من يوم 28 أغسطس.

وأوضح البيان، أنه سيتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح لمجالس الإدارات لمدة سبعة أيام، على أن تسير بقية الإجراءات وفقًا للمواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة.

وأكدت اللجنة في بيانها، حرصها البالغ على التنسيق لدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية، وإزالة أي لبس قد يقع أو يعلق بأي من الإجراءات تحريًا لترسيخ وتوكيد الثقة في إنعقاد الجمعيات العمومية.