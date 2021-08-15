مصطفى فتحي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مصطفى فتحي لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف سموحة، أن ندرة مشاركته مع الفريق الأبيض والإصابة تسببا في غياب تألقه لذلك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" تصريح باتشيكو بأنني خارج حساباته دفعني لمغادرة الزمالك والانتقال إلى سموحة للحصول على فرصة".

وأضاف:" الجميع في نادي سموحة يتعاملون معي بشكل خاص ولم أتوقع وجودي في مقدمة هدافي جدول الدوري هذا الموسم".

وأكمل:" أحمد سامي مدرب سموحة لعب دورا كبيرا في عودتي بهذه الطريقة مع سموحة، وفضلت اللعب مع سموحة رغم وجود أكثر من عرض أخر من البنك الأهلي".

وتابع:" الزمالك بيتي ، لكن لم يتواصل معي أحد من أجل العودة أو التجديد حتى الآن، ورغبتي هي العودة إلى القلعة البيضاء".

واستطرد:" لم يتواصل معي أحد من بيراميدز أو الأهلي كما يتردد في بعض وسائل الإعلام، وفي حالة عدم تجديد تعاقدي مع الزمالك سأستمر مع سموحة حتى في حالة وجود عروض اخرى".

وأتم تصريحاته: "من الصعب توقع بطل الدوري هذا الموسم بسبب صعوبة مواجهات الزمالك مع الأندية المهددة بالهبوط".