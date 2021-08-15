"الكرة في ملعبنا".. الزمالك يوجه رسالة للأهلي قبل حسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الكرة في ملعب فريقه لحسم بطولة دوري we المصري موسم (2020 - 2021) قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

وأضاف الإتربي في تصريحات عبر قناة "الزمالك" مساء السبت :"اللاعبون معنوياتهم مرتفعة جدًا، الكرة كانت في ملعب الأهلي قبل التعادل أمام الإسماعيلي والكرة الآن في ملعبنا".

وتابع :"لو كسبنا المباريات الأربعة المتبقية سنتوج بالدوري، والدوري لم يحسم حتى الآن هناك 12 نقطة متبقية، والمباريات المقبلة ضد فرق تصارع على الهبوط".

وواصل :"الأهلي يمتلك مباريات صعبة أيضًا وتحديدًا أمام المصري البورسعيدي وطلائع الجيش على الرغم من حسم المصري بطاقة التأهل للكونفدرالية لكن يبقى المصري فريق صعب".

وأنهى نائب رئيس الزمالك :"الدوري سيحسم في آخر جولة، وأيضًا هدفنا الحصول والتتويج بكأس مصر".

وكان الزمالك تفوق على الإسماعيلي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الإسماعيلية" ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

في المقابل، فاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد ضمن مباريات نفس الجولة ليحافظ على فارق النقطتين قبل نهاية المنافسات بأربع جولات.

ويتبقى للزمالك أربع مباريات ضد كل من :(وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج الحربي - البنك الأهلي).

في المقابل، أمام الأهلي أربع مباريات ضد كل من :(طلائع الجيش - المصري البورسعيدي - الجونة - أسوان).