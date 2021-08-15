مدرب الأهلي: اللاعبون قدموا ما يشفع لهم لمساندتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح سامي قمصان عضو الجهاز الفني للأهلي بأن لاعبي الفريق قدموا ما يشفع لهم من أجل الحصول على الدعم من جانب الجماهير، كما أوضح أن الفريق سوف يلعب من أجل الفوز في كافة المباريات.

وقال قمصان في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية عقب الفوز على إنبي في مباراة الجولة الـ30 من الدوري: "كان هناك تركيز أكثر وتمكنا من التسجيل في بداية المباراة".

وتابع: "محمد شريف أدى بشكل جيد بالتأكيد، لكن بواليا أيضَا لعب مباراة جيدة اليوم وسجل هدف، وبالفعل لدينا غيابات كثيرة، لكن الفريق يلعب على القائمة الكاملة من أجل تحقيق أهداف الفريق".

وأضاف: "محمود الخطيب رمز للنادي ونقل رسالة للاعبين وهم يستوعبونها بشكل جيد، واليوم الفريق ظهر بشكل مميز ونتمنى ان نستمر بهذا الشكل".

وواصل: "كل المباريات صعبة ولابد من تحقيق الفوز بيدك، وسوف نبذل أقصى جهد، ولدينا ثقة في اللاعبين وإن شاء الله تكون النهاية سعيدة لنا".

واختتم قائلًا: "اللاعبون قدموا الكثير وما يشفع لهم لكي يتلقوا المساندة، وأتمنى أن يكون القادمة جيد مثل الأوقات الماضية التي حققنا فيها بطولات".