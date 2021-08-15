شاهد فيديو اهداف مباراة ريال مدريد والافيس في افتتاح الدوري الاسباني..أنشيلوتي يهزم الظروف

شاهد فيديو اهداف مباراة ريال مدريد والافيس في الجولة الأولي من الدوري الاسباني موسم 2022/2021، والتي انتهت بفوز الريال بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021.

افتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الاسباني بالموسم الجديد 2021-2022 بفوز مستحق حققه على ديبورتيفو الأفيس بأربعة أهداف مقابل هدف في ملعب مينديزوروزا بمدينة فيتوريا شمال إسبانيا.

وهزم المدرب القديم الجديد «كارلو أنشيلوتي» الظروف الصعبة التي أحاطت بريال مدريد قبل هذه المواجهة، حيث لم يقم النادي بصفقات جديدة، وفرط في قائده الاسطوري سيرخيو راموس، وزميله في خط الدفاع رافاييل فاران.

ولم تكن البداية مثالية للنادي الملكي، إذ فشل في هز شباك حارس آلافيس «فيرناندو باتشيكو» على مدار الشوط الأول، رغم مشاركة الثلاثي الهجومي القوي «جاريث بيل وكريم بنزيمة وإدين هازارد» في التشكيل الأساسي.

وضاعت أول فرص المباراة من ريال مدريد في الدقيقة 32 عندما تسلم كريم بنزيمة كرة جميلة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها خارج المرمى لتمر جوار القائم الأيسر.

وكاد لاعب آلافيس «بيري بونس» ينجح في مُباغتة ريال مدريد في الدقيقة 38 بتسديدة قوية عبرت من فوق العارضة بقليل، وتلتها فرصة أخرى في الدقيقة 42 عن طريق لويس ريوخا الذي راوغ بمهارة فردية عالية يتوغل داخل المنطقة إلا أنه سدد بتسرع كرة أرضية زاحفة عبرت بعيدة عن القائم الأيسر للحارس كورتوا.

مع بداية الشوط الثاني تبدلت النتيجة بتسجيل كريم بنزيمة لهدف التقدم في الدقيقة 48 من صناعة البلجيكي إدين هازارد الذي انتقل إلى الرواق الأيمن تاركًا الجهة اليسرى لجاريث بيل.

وتلقى إدين هازارد تمريرة من جاريث بيل على الرواق الأيمن داخل منطقة جزاء آلافيس، ثم مررها نحو لوكاس فاسكيز الذي فشل في تسديدها لتعبر وتجد بنزيمة ليضعها مباشرة في الشباك.

وبعد أقل من 10 دقائق، أضاف المدافع ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني لصالح ريال مدريد بمتابعة رائعة لتمريرة عرضية أرسلها لوكا مودريتش على القائم القريب في الدقيقة 56.

وعزز كريم بنزيمة تقدم ريال مدريد بالهدف الثالث في الدقيقة 62 إثر هجمة مضادة نموذجية قادها لاعب الوسط الاوروجوياني فيدي فالفيردي بمهارة فردية عالية.

ومر فالفيردي بمهارة وسرعة عالية على الجهة اليمنى ثم أرسل أرضية أرضية نحو بنزيمة الذي سدد ليتصدى الحارس وترتد إلى بنزيمة من جديد ليتابعها في الشباك.

لكن لم يمر الكثير من الوقت، واستطاع الافيس العودة إلى أجواء المباراة بتسجيل نجم هجومه «خوسيلو» لهدف تقليص الفارق في الدقيقة 65 من ركلة جزاء أحتسبت له بعد تعرضه للعرقلة من الحارس تيبو كورتوا.

واستغل خوسيلو هفوة فادحة من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في إعادة كرة قصيرة إلى تيبو كورتوا، ليقصها وينفرد ويراوغ كورتوا الذي أضطر لعرقلته.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، مشاركة الجناح البديل فينسيوس جونيور في مهرجان الأهداف بتسجيل هدف رابع للريال في الدقيقة 92 برأسية جميلة بعد عرضية أجمل من دافيد ألابا الذي شارك كأساسي على الرواق الأيسر بدلاً من فيرلان ميندي ومارسيلو.

وظهر ريال مدريد للمرة الأولى بشكل رسمي بعد رحيل مدربه الفرنسي “زين الدين زيدان” واسطورة الدفاع سيرخيو راموس وزميله فاران المنضم اليوم لصفوف مانشستر يونايتد.

كما شهدت المباراة عودة الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” لقيادة النادي الملكي لأول مرة في الليجا منذ عام 2015.

وخاض ريال مدريد وديتين بقيادة أنشيلوتي لم يعرف فيهما طعم الفوز قبل بداية الموسم الجديد، حيث تعرض للهزيمة أمام رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 1-2، قبل أن يتعادل سلبياً أمام ميلان الايطالي.

وعول ريال مدريد في لقاء اليوم على عامل الأرقام والتاريخ من أجل تخطي عقبة ألافيس ولا سيما وأن اللقاء خارج ملعبه، إلا أن لغة الأرقام أشارت إلى أن ريال مدريد له الكلمة العظمى خلال منافسته مع ديبورتيفو ألافيس حيث تقابلا من قبل في 32 لقاء، حقق ريال مدريد الفوز في 26 مباراة بينما فاز ألافيس في 4 لقاءات فقط، وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

شاهد فيديو اهداف مباراة ريال مدريد والافيس