نتيجة مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري.. المارد الأحمر يستمر في مطاردة الزمالك

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي وانبي في الجولة الـ30 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14-8-2021.

تمكن الاهلي من تجاوز عقبة ضيفه انبي في الجولة 30 بـ الدوري المصري بسهولة بعدما انتصر عليه بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب الاهلي We السلام بمدينة القاهرة.

وجاء هدفي النادي الاهلي اليوم أمام انبي في الشوط الأول، والتر بواليا في الدقيقة الثالثة، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة (28).

ورفع الاهلي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الزمالك ليواصل ملاحقته على الصدارة قبل 4 جولات من النهاية، بينما تجمد رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.

الاهلي يحسمها مبكرًا

بدأ الاهلي الشوط الأول بشراسة هجومية، وتمكن من تسجيل الهدف الأول بشكل مبكر، وفي حين كان انبي يستعد لتنظيم صفوفه، خطف المارد الأحمر الهدف الثاني، وسيطر على الكرة في الدقائق المتبقية.

وسجل الهدف الأول للنادي الاهلي المهاجم الكونجولي “والتر بواليا” في الدقيقة الثالثة، بعدما قابل عرضية علي معلول بعد ركنية من الجهة اليسرى، برأسية قوية فشل الحارس عبدالعزيز البلعوطي في التعامل معها لتسكن شباكه.

واصل الاهلي ضغطه على دفاعات انبي، وكان محمود كهربا قريب من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (18)، تألق البلعوطي في إبعادها عن مرماه.

وحاول انبي مباغتة الاهلي عن طريق دينوبيتر جودي في الدقيقة (21)، حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة.

وجاء رد المارد الأحمر قاسيًا، حيث تمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (29)، فبعد جملة من التمريرات الرائعة، وصلت الكرة إلى محمود كهربا الذي تلاعب بدافع انبي داخل منطقة الجزاء ومرر إلى أفشة الذي سدد كرة في الزاوية البعيدة ارتطمت في العارضة واستقرت داخل الشباك.

وأهدر والتر بواليا فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (34)، بعدما أرسل محمد مجدي أفشة عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى، وصلت للمهاجم الكونجولي داخل منطقة الست يارادت ليسددها بجاور القائم بقليل، ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لينتهي الشوط بنتيجة (2-0)، لصالح الشياطين الحمر.

اكتفاء الاهلي واستسلام انبي

وفي الشوط الثاني هدأ ريتم المباراة تمامًا، في ظل سيطرة الاهلي المطلقة على الكرة والتي وصلت إلى 74% عند الدقيقة (60)، مقابل 26% لفريق انبي.

ورغم امتلاك الاهلي الكرة معظم الفترات، إلا أنه فشل في صناعة أي خطورة على مرمى انبي، بخلاف عدة محاولات جاءت على استحياء من قبل البديل صلاح محسن.

وصنع انبي فرصة واحدة هي الأخطر له في الدقيقة (79)، عن طريق جون إيبوكا الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من كريم طارق، وسدد باتجاه المرمى ولكن أيمن أشرف تدخل وأبعد الكرة إلى الركنية.

وتعرض مدافع وقائد انبي للطرد في الدقيقة (83) كأبرز ما حدث في الشطر الثاني، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، الأولى في الدقيقة (67) بعد إعاقته لأفشة، والثانية بعد تدخل على طاهر طاهر، لينتهي اللقاء بفوز الاهلي على الفريق البترولي بهدفين مقابل لا شيء.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري