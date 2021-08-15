في يوم تقديم نجومة الجدد.. باريس سان جيرمان يغلب ستراسبروغ برباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - حصد باريس سان جيرمان فوزه الثاني توالياً في الدوري الفرنسي، عندما هزم ضيفه ستراسبروغ 4-2، ضمن ثاني جولات المسابقة في ليلة شهدت تقديم الأسطورة ليونيل ميسي ولاعبو الفريق الباريسي الجدد على أرضية ملعب حديقة الأمراء في عاصمة الأنوار باريس.





وسجل للفريق الباريسي الأرجنتيني ماورو إيكاردي 3، كيليان مبابي 25، الألماني جوليان دراكسلر 27، و الإسباني بابلو سارابيا 85.



فيما سجل للضيوف كيفن غاميرو 53، لودوفيتش أجورك 64.



وطُرد من صفوف ستراسبورغ الغاني ألكسندر دجيكو بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 82.



وهذا الفوز الثاني لسان جيرمان فصار رصيده 6 نقاط، فيما لا يزال ستراسبورغ بدون نقاط بعد خسارتين.

وقبل انطلاق مباراته أمام ستراسبورغ، قدّم رسمياً باريس سان جيرمان نجومه الجدد، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والهولندي جورجينيو فينالدوم وسط أجواء رائعة ومميزة في "بارك دي برانس".

المصدر: بي إن سبورت