الامارات | «بالاس بيير» يدافع عن لقب «بري جاك لوماروا» الفرنسي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بالاس بيير» يدافع عن لقب «بري جاك لوماروا» الفرنسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع «بالاس بيير» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربين جون وتيدي غوسدن، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، عن لقبه للعام الماضي في سباق «بري جاك لوماروا» لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يجري اليوم لمسافة الميل، على مضمار «دوفيل» الفرنسي.

وتستند حظوظ «بالاس بيير» الملقب على ساحة الخيل العالمي بـ«ملك» مسافة الميل، إلى مسيرته القوية، التي قادته العام الماضي إلى الظفر بجائزة أفضل خيول السنوات الثلاث عالمياً، ويطمح الجواد البالغ من العمر أربع سنوات، في «بري جاك لوماروا» إلى مواصلة تألقه في سباقات الموسم الحالي، وحصد انتصاره الرابع على التوالي، والثامن في مسيرته المقتصرة على تسع مشاركات، بعد أن استهل موسم 2021 أبريل الماضي، بفوزٍ مستحق في سباق لخيول «جروب 2» أقيم على مضمار «ساندون»، واتبعه بانتصارين باهرين في سباقات الفئة الأولى «جروب 1، بفوزه مايو الماضي بلقب «لوكينغ ستيكس» على مضمار نيوبري، قبل أن يحقق في يوليو من هذا العام لقب «كوين آن ستيكس» الذي جرى على مضمار «أسكوت». وتصطدم طموحات «بالاس بيير»، بتواجد محفل قوي لخيول مسافة (1600 متر)، يتقدمها ثنائي «غودولفين»؛ «فيكتور لودوروم» و«ميدتاون»، اللذان يشرف عليهما المدرب اندريه فابر، والساعيان لانتزاع لقب السباق الفرنسي والانضمام إلى قائمة أساطير «غودولفين»، التي سبق لها الفوز في هذا السباق، والتي تضم «دبي ميلينيوم» و«دباوي» و«ريبشيستر»، خصوصاً أن «فيكتور لودوروم» يطلب انتصاره الثاني على التوالي لهذا الموسم على مسافة الميل، عقب فوزه الشهر الماضي بلقب سباق «بري ميسدور» الذي أقيم على مضمار شانتيه» الفرنسي، فيما يسعى «ميدتاون» في مشاركته الرابعة بعالم السباقات، إلى انتصاره الأول في الفئة الأولى والثالث في مسيرته. ويدخل دائرة المنافسة على اللقب وبقوة، كل من «ألبين ستار» الساعية لرد اعتبار خسارتها العام الماضي وحلولها وصيفة خلف «بالاس بيير» في «بري جاك لوماروا»، بالإضافة إلى المرشح بقوة وبطل سباقي «2000 غينيز البريطاني» و«سانت جيمس بالاس ستيكس» للموسم الحالي، الجواد «بوتيك فلير» بإشراف المدرب جيه إس بولغير، وقيادة الفارس كيفين ماننينغ.

«حكم» بشعار «شادويل» بطلاً لسباق «فرير ستيكس» البريطاني

توج الجواد «حكم» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب أوين براوز، بلقب سباق «فرير ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، الذي أقيم أمس على مضمار «نيوبري» البريطاني، وجرى لمسافة 2700 متر عشبي.

وأضاف «حكم» انتصاره الثاني على التوالي والثالث في موسمه الحالي، والسادس في مسيرته التي تقتصر على 10 مشاركات في عالم السباقات.

ونجح «حكم» بقيادة فارسه جيم كراولي، في فرض سطوته على مجريات السابق، والتفوق على سبعة من منافسيه، وقطع خط نهاية مسافة 2700 متر، في الصدارة، محققاً زمناً بلغ دقيقتين و55 ثانية و14 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن أقرب منافسيه، الجواد «رودريغو دياز» المملوك لـ«كوانتوم لييب واستراليان بلوود ستوك» بإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، الذي قاده الفارس أدام كيربي للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «بابلو إيسكوبار» لمالكه حسين عبدالله لوتاه، بإشراف المدرب وليام هاغاس، وقيادة الفارس توم ماركيواند.

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