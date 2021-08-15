الامارات | تفاعل كبير في عجمان مع «كيف تصبح معلقاً ناجحاً»

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير في عجمان مع «كيف تصبح معلقاً ناجحاً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت ورشة «كيف تصبح معلقاً ناجحاً» التي نظمتها اللجنة المنظمة للنسخة الثانية للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» بروز معلقين من مختلف الأعمار يمكنهم أن يجدوا طريقهم في العمل الرياضي مستقبلاً. وحققت ورشة التعليق الرياضي تفاعلاً كبيراً من قبل الفئات العمرية المختلفة بمشاركة المعلقين محمد الشامسي من قناة أبوظبي الرياضية وعبدالله السعدي من قناة دبي الرياضية، وقد أسفرت نتائج فئة الواعدين عن فوز سعود أحمد الكعبي تسع سنوات وعلي فاضل يوسف 11 سنة، بينما بلغت فئة الكبار مرحلة الدور ربع النهائي.

من جهته، أوضح رئيس البرامج الرياضية في برنامج «صيفنا سعادة» سالم خلفان، في تصريحات صحافية، أن الإقبال الكبير عكس القيمة النوعية للبرامج التي تهدف لرسم السعادة على وجوه الجميع، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد عجمان بتوفير جميع المعطيات التي تؤدي لتحقيق الغايات المطلوبة من البرنامج الصيفي، مشيراً إلى أن المنافسة القوية بين المشاركين عكست القيمة الممتازة للمواهب الواعدة في مجال التعليق الرياضي.

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