الامارات | «حلوة» تنافس 11 خيلاً في المهرجان العالمي بإسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «حلوة» تنافس 11 خيلاً في المهرجان العالمي بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني، عصر اليوم، سباق جائزة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية عمر ثلاث سنوات فقط، تتنافس لمسافة 2000 متر، على جائزة مالية قدرها 10 آلف يورو.

ويأتي المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، في أوروبا.

وتتصدر «حلوة»، التي يشرف عليها، المدرب فرانسوا روهات، وبقيادة فالنتين سيجوي الترشيحات حيث تواجه 11 خيلاً، وينافسها على اللقب «الجاسرة» بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان، و«جاسمين» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس جي جيلبرت.

ومن أبرز المرشحين للفوز «منسيو وان» بإشراف جي دو ميول، وقيادة أو دانديجن، و«جوسكو» بإشراف دي ميرسون، وقيادة جي كروسجين، و«سيفالريو الموري» بإشراف إكس توماس، وقيادة جي جودي جاي، و«اريادنا» بإشراف دايمن فاتريجانت، وقيادة ار توماس. من جهة أخرى، واصلت الفرس «أي أي ريتش» لهوارد روبن وبإشراف المالك نفسه، وبقيادة لورنزو لوبيز، مسلسل عروضها القوية، من خلال الفوز الثاني بكأس الوثبة ستاليونز بمضمار جولدن جيت فيلدز الأميركي.

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