الامارات | البطران: عدنا بعد 11 عاماً.. وهدفنا بناء فريق لمستقبل نادي الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن البطران: عدنا بعد 11 عاماً.. وهدفنا بناء فريق لمستقبل نادي الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، يوسف البطران، تحمله لكل ما يحدث في نادي الإمارات من اليوم الأول الذي تولى فيه مهام رئاسة مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الفريق استعد جيداً لانطلاقة بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ولا يوجد أي تأخير، بل بالعكس الأجواء إيجابية في قلعة الصقور، مشيراً إلى أنه عاد إلى مجلس إدارة النادي بعد 11 عاماً من تحقيق الإنجاز الأغلى لنادي الإمارات، وهو الفوز بكأس رئيس الدولة 2010، ويبحث عن بناء فريق للمستقبل.

وكان نادي الإمارات قد قدم مدربه الجديد، المغربي طارق السكتيوي، ولاعبيه الجدد خلال مؤتمر صحافي عقد، صباح أمس، في فندق أستوريا بجزيرة المرجان في رأس الخيمة، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، يوسف البطران، وعدد كبير من المسؤولين وأعضاء مجالس إدارة سابقين، حيث حرص النادي على أن يكون مؤتمر تقديم الجهاز الفني واللاعبين الجدد مهرجاناً لتكريم كل منتسبي قلعة الصقور.

وقال يوسف البطران لـ«الإمارات اليوم»: «بعد 11 عاماً عدنا لقيادة الصقور ونبحث عن إنجاز وهو المنافسة على بطولة، بالتأكيد غير بطولة الدوري، إضافة إلى محاولة البقاء في دوري المحترفين الموسم الأول وبناء فريق للمستقبل، المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، فقط مع العمل والتركيز ووقوف الجماهير معنا نستطيع فعل أي شيء».

وعن الزيارات والاتفاقات التي أبرمها مجلس الإدارة في الفترة الماضية قال: «يجب أن نعمل معا في كل أندية الإمارة من أجل الارتقاء برياضة رأس الخيمة، ستكون بيننا زيارات باستمرار واتفاقات لخدمة كل الأندية، وهو أمر يجب أن يستمر ولاقى ردود أفعال إيجابية».

وتابع عن هدف الصقور من الموسم الجديد: «نبحث عن البقاء في دوري المحترفين الموسم الأول، وبناء فريق للمستقبل، خصوصاً أن فريق الشباب بالنادي تُوج بلقب بطولة الدوري، وهو ما يعني وجود خامات جيدة في النادي وتحتاج إلى الدعم، ستكون هناك محاولات للمنافسة على بطولة مثل كأس أدنوك، أو كأس رئيس الدولة وهو أمر ليس ببعيد، خصوصاً أن نادي الإمارات حقق لقب كأس رئيس الدولة من قبل وهو هابط إلى دوري الهواة».

وأضاف: «نتمنى أن يقف الجمهور معنا، ونحتاج إلى دعم كل فرد من أجل البقاء وبناء فريق للمستقبل، الهدف ليس الموسم الحالي وإنما الموسم المقبل، أعلنا عن ثلاثة لاعبين أجانب، وهناك مدافع أجنبي رابع سيتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء من المفاوضات معه».

ثم بدأ عرض تقديم المدرب الجديد واللاعبين الأجانب، يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي، المدرب السابق لفريق نهضة بركان المغربي، ويملك سجلاً مميزاً كلاعب في الدوري البرتغالي والتتويج بكأس البرتغال، إضافة إلى كأس السوبر المغربي مع المغرب الفاسي، وفي مجال التدريب فاز بلقب كأس العرش مع المغرب الفاسي عام 2016، وبطولة كأس الكونفيدرالية عام 2020.

كما أعلن النادي عن صفقاته الجديدة، وهي: اللاعب المغربي آدم النفاتي صانع الألعاب، القادم من فريق مولودية وجلة المغربي، وبدأ مسيرته لاعباً في نادي ليل الفرنسي، كما أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب المغربي، وليد الصبار، لاعب وسط فريق أولمبيك آسفي المغربي، والمهاجم الإيفواري جوزيف كنادو، القادم من نادي الجيش الملكي المغربي وهو هداف الفريق في الدوري المغربي موسم 2019-2020 برصيد 14 هدفاً.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين أعلن الإمارات عن التعاقد مع اللاعب أحمد محمود لاعب المنتخب الأولمبي، وسلطان السويدي القادم من الظفرة على سبيل الإعارة، وأحمد عيسى قادماً من خورفكان، وعلى مستوى اللاعبين المقيمين أعلن الفريق تعاقده مع اللاعب البرازيلي إليسون داموتا، والصربي بافييلي.

تكريم الرموز

حرص نادي الإمارات على تكريم عدد من رموزه، تقدمهم حسن إبراهيم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، واللاعب المغربي نبيل الداودي، المتوّج مع الفريق بلقب كأس رئيس الدولة والسوبر الإماراتي، وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.

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