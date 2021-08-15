الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كوستا

نفى اللاعب الدولي البرازيلي، ديغو كوستا، تلقيه عروضاً رسمية للانضمام لأي نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، مبدياً استغرابه لتداول خبر انتقاله في وسائل التواصل الاجتماعي.

مدافع

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب الأجنبي الرابع لفريق الإمارات سيكون في مركز المدافع، وهو موجود حالياً في الدولة وسيتم الإعلان عن التعاقد معه قريباً.

خبير

يسعى اتحاد لعبة جماعية للتعاقد مع خبير أجنبي في مجال الإدارة والتخطيط والاستراتيجي، تنفيذاً للهيكل الجديد الذي وضعه الاتحاد المعني في الفترة الماضية بهدف التطوير.

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