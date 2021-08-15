الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - وست هام يونايتد 17:00
توتنهام - مانشستر سيتي 19:30
سيلتا فيغو - أتلتيكو مدريد 19:30
برشلونة - ريال سوسييداد 22:00
الدوري الألماني
ماينز 05 - لايبزيغ 17:30
كولن - هيرتا برلين 19:30
الدوري الفرنسي
لانس - سانت إيتيان 19:00
مارسيليا - بوردو 22:45
الإنتاج - مصر المقاصة 21:00
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