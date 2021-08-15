اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نيوكاسل - وست هام يونايتد 17:00

توتنهام - مانشستر سيتي 19:30

سيلتا فيغو - أتلتيكو مدريد 19:30

- ريال سوسييداد 22:00

الدوري الألماني

ماينز 05 - لايبزيغ 17:30

كولن - هيرتا برلين 19:30

الدوري الفرنسي

لانس - سانت إيتيان 19:00

مارسيليا - بوردو 22:45

الإنتاج - مصر المقاصة 21:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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