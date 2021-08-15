شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كيلو وراء استبعاد محمود جاد من حراسة مرمى إنبى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى سبب استبعاد محمود جاد من حراسة مرمى الفريق البترولى منذ عودته مع المنتخب الأولمبى من اليابان وكان أخرها في مواجهة الأهلى التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى.

قال المصدر لـ"الخليج 365" أن هناك زيادة في وزن محمود جاد 6 كيلو جرام وفضل الجهاز الفني للفريق البترولى خضوع الحارس لبرنامج غذائى حتى يعود لوزنه الطبيعى للمشاركة في المباريات القادمة لإنبى.

واستبعد حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى محمود جاد من مواجهة سموحة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي ومن بعدها لقاء الأهلى الذى انتهى بخسارة الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

فاز الأهلى على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلي - السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي للنقطة 78 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.

ويتكون تشكيل إنبي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، وعلي فوزي ورامي صبري وزياد بوغطاس وأحمد محمد يوسف السيد في الدفاع، وزياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى عادل ومصطفى ياسر شكشك في الوسط وجون ايبوكا ودينو بيتر في الهجوم