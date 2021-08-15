قمصان: تخطي إنبي خطوة مهمة.. ولا بديل عن الفوز في جميع المباريات

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا اليوم على إنبي في إطار رحلة الحفاظ على لقب الدوري.

أضاف: «لم يعد أمامنا سوى تحقيق الفوز وهو ما أكده الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين، حيث شددنا على أهمية تحقيق الفوز بالمباريات المتبقية من أجل الحفاظ على حظوظنا في اللقب»، موضحا: أن جميع المباريات باتت صعبة للغاية في المرحلة الحالية من عمر الدوري.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني حرص على مطالبة اللاعبين بحسم لقاء اليوم مبكرًا، حيث ظهر الجميع في حالة تركيز شديدة من أجل حصد النقاط الثلاث.

وقال قمصان إن اللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظنا في الفوز باللقب المحلي، مؤكدا: أن لاعبي الأهلي يحتاجون إلى الدعم والمساندة في الوقت الحالي، خاصة في ظل صعوبة المرحلة الحالية من عمر المسابقة.