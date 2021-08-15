شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لا نقلق على شيء ليس لنا سيطرة عليه.. والإجهاد سبب موقفنا الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه لم يتحدث عن الزمالك من وقت قدومه لتدريب الفريق الأحمر قبل 8 أشهر، ولن يتحدث عنه في الوقت الحالي مع احتدام المنافسة معه، قائلا: "أكن الاحترام للزمالك وكل المنافسين وهناك مدرب في الزمالك كان يتحدث عن الأهلي ولم ارد عليه، ولا اعلم المدرب الحالي يتحدث عن الأهلي ام لا ولكن دوري التحدث عن الأهلي والتركيز مع فريقي فقط".

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن المنافسة لا تزال مستمرة ولا نقلق على شيء لسنا لنا سيطرة عليها ما نتحكم فيه هو مبارياتنا القادمة والله هو من يعلم ما سيحدث في المباريات القادمة.

أكمل: "في ظل المباريات المتتالية والضغط قد يكون هناك إصابات او ايقافات او ضغط وهو ما حدث بعد غياب محمد شريف ومشاركة بواليا ، وكنت أقوم باراحة شريف في بعض التغييرات السابقة للحفاظ عليه ، وهو يسجل أهداف لنا ويحرز أهداف كثيرة وهو الآن هداف الدوري.

أوضح: "نحاول تقليل الضغط البدني على اللاعبين ولذلك منحنا الفرصة لسعد سمير ومحمود وحيد وإراحة بعض اللاعبين مثل عمرو السولية ، وحسين الشحات يشكو من إصابة في القدم لذا فضلنا تغييره، والجميع يعلم لما نحن في هذا الموقف لأننا لعبنا 14 مباراة في مباراة افريقيا ولعبنا كأس العالم للأندية وكأس السوبر والدوري لذلك الفريق لم يكن في أفضل حالاته ويعاني من الإجهاد ولذلك نعلم لذا نتواجد في هذا الموقف حاليا.

استطرد: لا أستطيع القول أنه لا يوجد لدينا أخطاء دفاعية، بل لدينا أخطاء دفاعية وإلا لخرجنا بدون استقبال أهداف ومباراة إنبي خرجنا بشباك نظيفة، وأهتم بعدم دخول أهداف في شباكنا ولكن علينا أن نسجل أهداف حتى نكسب المباريات لانه لو لم نسجل أهداف من الوارد أن نهبط إلى الدرجة الثانية.

واصل: "لا أستطيع الحفاظ على شباكي نظيفة طول الوقت لأنني ألعب على الفوز وطبيعي أن استقبل أهداف ، والمباريات مختلفة ونهدف للحفاظ على عدم استقبال اهداف، وفي مباراة الإسماعيلي حاولنا التقدم واحراز الهدف الثاني ولكن الإسماعيلي لم يسجل سوى من فرصة وحيدة وصل بها إلى مرمانا وخطف نقطة وآخر 3 مباريات سجلنا 7 أهداف واستقبلنا هدفين وهذا ليس سيئا".

أضاف: "أي فريق ينافس على تحقيق لقب الدوري من الطبيعي أن يكون لديه ضغط ونحاول التركيز على مبارياتنا والفوز في المباريات المتبقية لأن ذلك هو هدفنا".