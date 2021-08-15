شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14/ 8/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14/ 8/ 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، يأتى في مقدمتها وقع مصر في التصنيف الثانى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، والتي ستقام يناير 2022.

الأهلي يستعيد توازنه بثنائية فى إنبى ويواصل مطاردة الزمالك على القمة.. فيديو

استعاد فريق الأهلي الانتصارات بعد فوزه على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلي - السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

الزمالك يتمسك بالصدارة ويفوز علي الإسماعيلي بثنائية عاشور والجزيري

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما علي نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، احرز هدفي الزمالك امام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف جنيه رسوم الاشتراك في كأس مصر

حدد اتحاد الكرة، مبلغ 10 ألاف جنيه رسوم اشتراك الأندية في بطولة كأس مصر في النسخة الجديدة. ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد انتهاء بطولة كأس مصر هذا الموسم، حيث تقام المباريات المتبقية بعد نهاية الدوري. واصل محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، أرقامه المميزة وهو على مشارف عامه الـ45، بعدما سجل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري أمس الجمعة، رقما جديدا عادل به أرقام عصام الحضري مع الغزلان، وتخطى به رقم الأسطورة أحمد شوبير في تاريخ الدورى. ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس تأهلت ميار شريف بطلة مصر في التنس الأرضي، مساء اليوم، لنهائي بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين للاشيء. عبد المنصف يتخطى شوبير ويعادل الحضري في أرقام "الكلين شيت"

استمرار غياب رمضان صبحي وإكرامى وعودة فتحى لقائمة بيراميدز أمام الجونة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين التى تسافر غدا الأحد إلى الجونة استعدادا لمواجهة فريق نادي الجونة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يحدد 100 ألف جنيه رسوم المشاركة فى الدورى الجديد

أرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

مصر فى التصنيف الثانى بأمم أفريقيا.. ومواجهة عربية محتملة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفاصيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، والتي ستقام يناير 2022.

معسكر المنتخب حائر بين القاهرة والإسكندرية والسويس قبل مواجهة أنجولا بتصفيات المونديال

لم يحسم اتحاد الكرة حتى الأن، ملعب مباراة منتخب مصر أمام أنجولا فى سبتمبر المقبل، بافتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما يجعل مكان إقامة معسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى غامضا.