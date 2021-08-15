شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد توازنه بثنائية فى إنبى ويواصل مطاردة الزمالك على القمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي الانتصارات بعد فوزه على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الأهلي - السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي للنقطة 78 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.

بدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وشن هجوما مكثفا على دفاع الفريق البترولي وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية بتوقيع والتر بواليا برأسية، بعد متابعته لعرضية متقنة من الجبهة اليسرى.

استمر ضغط الأهلي بعد تسجيل هدف التقدم في محاولة لتعزيز التقدم وحاول الضغط على لاعبي إنبي من منتصف ملعبهم مع محاولة الاستفادة من الكرات العرضية في تهديد مرمى الفريق البترولي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة جزاء إنبي ولكن لعبها أفشة سهلة في يد البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي وحصل عمرو السولية على لأول إنذار في المباراة في الدقيقة 14 نتيجة عرقلة محمد شريف حتحوت لاعب إنبي.

وشن الأهلي هجمة منظمة في الدقيقة 18 وكاد يسجل مرتين من تصويبتي محمود كهربا وحسين الشحات لولا تألق حارس إنبي، وتصدى محمد الشناوي لتصويبة صاروخية من دينو بيتر لاعب إنبي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وعزز أفشة تقدم الأهلي بهدف ثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة بعد جملة منظمة مع محمود كهربا، وأضاع بواليا فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد استلام عرضية متقنة من أفشة من الجبهة اليمنى.

وتحصل الأهلي على ركلة حرو مباشرة في الدقيقة 37 سددها أفشة ولكن تصدى لها البلعوطي ولم تجد من يتابعها وارتدت بعدها بثواني هجمة للأهلي من الجبهة اليسرى ولكن سددها كهربا بعيدا عن المرمى.

وحصل جون ايبوكا على الإنذار الثاني في اللقاء نتيجة الخشونة مع أيمن أشرف في الدقيقة 41، وتحصل إنبي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 44 وسددها لاعب إنبي إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الشناوي، وهدد الفريق البترولي في الدقيقة 46 ولكن أنقذها الشناوي مجددا، فيما سدد حسين الشحات تصويبة قوية على مرمى إنبي في الدقيقة 47 ولكن بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وأجرى إنبي تغيير بنزول كريم طارق في ومحمد مرسي في بداية الشوط الثاني على حساب الثنائي محمد شريف حتحوت وعلي فوزي، فيما استمر ضغط الأهلي مع أول دقيقة من عمر الشوط في محاولة لتسجيل هدف الطمأنينة وقتل المباراة ولكن يقظة دفاع الفريق لبترولي حرمتهم من الوصول للمرمى.

وهدد جون ايبوكا مرمى الأهلي بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم، وأجرى إنبي ثالث تغييراته بخروج دينو بيرت ونزول مهاب ياسر في الدقيقة 56 لتعزيز الشق الهجومي للفريق البترولي، كما خرج زياد كمال وشارك بدلا منه أحمد العجوز في للإصابة في الدقيقة 57.

واستعاد فريق إنبي توازنه بعد مرور ساعة من عمر المباراة بدأ في شن هجمات على مرمى الأهلي بفضل تحركات كريم طارق من الجبهة اليسرى ومصطفى شكشك من الناحية اليمنى، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 65 بنزول اليود يانج وطاهر طاهر بدلا من عمرو السولية وحسين الشحات بعدما شعر الجهاز الفني بتراجع المردود البدني لبعض لاعبيه.

وحصل رامي صبري على كارت أصفر في الدقيقة 67 نتيجة شد قميص أفشة وتعطيله عن شن هجمة للأهلي، وأهدر ديانج فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69 من هجمة منظمة للأهلي من الجبهة اليمنى، ونجح الأهلي في استعادة الاستحواذ على الكرة بعد التغييرين والتحكم في رتم المباراة.

وأجرى الأهلي تغيير ثالث بنزول صلاح محسن في الدقيقة 77 بدلا من محمود كهربا، وكاد إنبي يدرك هدف التعديل في الدقيقة 79 من خطأ محمد الشناوي في تصديه لتصويبة كريم طارق والتي ارتدت من يده وكاد يسجل منها ايبوكا هدف إنبي الأول لولا تدخل أيمن أشرف لإبعاد الكرة.

وتلقى رامي صبري الإنذار الثاني والطرد في الدقيقة 82 نتيجة عرقلة طاهر طاهر في منتصف الملعب، ليستكمل الفريق البترولي المباراة بـ10 لاعبين، ويصعب مهمته في العودة للمباراة، وسدد صلاح محسن تصويبة على مرمى إنبي في الدقيقة 83 ولكنها وصلت ضعيفة في يد البلعوطي.

وأهدر والتر بواليا هجمة للأهلي في الدقيقة 86 من صناعة صلاح محسن بعدما مرت الكرة بجانب قدمه، واستمر تفوق الأهلي في الدقائق الخمس الأخيرة وسط استسلام وتراجع المعدل البدني للاعبي إنبي، واحتسب المساعد الثاني تسل على الأهلي في الدقيقة 87 بسبب وقوع بواليا في مصدية التسلل، ودفع الأهلي بسعد سمير ومحمود وحيد في الدقيقة 90 بدلا من ياسر إبراهيم ووالتر بواليا.

ونشط لاعبو إنبي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وتوقفت المباراة لتدخل الفار لصالح إنبي قبل أن يشير باستكمال اللعب، وينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.