الأتربى: مباريات الزمالك صعبة وتعاهدنا على تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن لاعبى الزمالك مصممون على تحقيق الفوز والتتويج بلقب الدورى، وروح اللاعبين أبرز المكاسب أمام الإسماعيلى.

وقال محمد الأتربى خلال مداخلة مع محمد أبو العلا في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "الكورة في ملعبنا واللاعيبة أظهرت روح عالية جدا وإصرار على تحقيق الفوز على الرغم من أن كل المباريات في الدورى صعبة جدا ولا نستطيع التكهن بنتيجة أي مباراة، وكل الفريق على قلب رجل واحد اللى بيلعب زى اللى مش بيلعب وكله مركز في الملعب".

وأضاف الأتربى: "مباريات الزمالك القادمة صعبة وتعاهدنا على تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير ، والأمور كانت في أيد الاهلى حتى مباراة الإسماعيلى، ودلوقتى الأمور في أيدينا واللاعبون مصممون على التتويج باللقب الـ13 في تاريخ النادى".

وأوضح نائب رئيس الزمالك: "اجتمعنا مع اللاعبين في جلسة وواعدنا اللاعبين بمكافآت حال التتويج بالدورى وهم عارفين إحنا لما بنوعد بنفذ والمباريات المقبلة صعبة لأننا هنلاعب 3 فرق بتنافس على الهبوط زى وادى دجلة والإنتاج وأسوان بالإضافة إلى مواجهة سيراميكا، وكمان الأهلى عنده مباريات صعبة زى طلائع الجيش والمصرى والجونة واسوان فمن الوارد أن يفقد نقاط أخرى".