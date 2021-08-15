شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى: باتشيكو شكك في قدراتى والزمالك لم يطلب منى التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى فتحى نجم الزمالك السابق، عن كواليس رحيله عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجارى، ليلتحق بفريق سموحة، وقال مصطفى فتحى في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الفترة الأخيرة في الزمالك لم أكن ألعب بشكل أساسي وكنت عائد من إصابة، وطلبت من باتشيكو اللعب وقت أطول حتى أعود لمستوايا الطبيعي، بعدها علق بشكل غريب في مؤتمر صحفى عقب أحد المباريات على لعبي وأنه يفضل لاعبين أخرين.

أضاف: أشكر أحمد سامى وفرج عامر وكل الجهاز الفنى في سموحة لتعاملهم معى، لم أتوقع أن أحرز 12 هدفاً، تلقيت عرضاً من البنك الأهلى ولكن اخترت سموحة لأنى أعرف أحمد سامى وأغلب لاعبى الفريق، وقلت لهم أنى أحتاج مساعدة في البداية حتى أضع قدمى في الملعب.

واصل: كان هدفى التواجد في معسكر المنتخب ووصلت لما تمنيته، سنى حالياً 27 سنة، سأعود إلى الزمالك لأنه بيتى جتى الآن لم يتواصل معى أحد، ولكن لا أريد أى تواصل الأهم أن يحسموا الدورى الآن، وكدة كدة راجع، لم يتحدث معى أحد للتجديد حتى أرفض.

وعن التجديد للزمالك قال مصطفى فتحى: إذا طلب الزمالك التجديد سأوافق بالطبع لأنه بيتى، الأربع مباريات المتبقية في الدورى صعبة على الأهلى والزمالك، خاصة أن مواجهات الزمالك مع فرق تنافس على الهبوط، حتى الآن لا تعرف من سيفوز على الآخر، ونسبة فوز الزمالك بالدورى تصل إلى 100%، وأشرف بن شرقى من أفضل اللاعبين فى الدورى.

واصل متحدثاً عن مفاوضات الأهلى وبيراميدز: لم يتواصل معى أحد من بيراميدز، ولم يحدث أى تواصل بينى وبين الأهلى، إذا لم أعود للزمالك سأستمر مع سموحة، تحديد فرق الكونفدرالية بشكل مفاجئ هذا أمر لم أراه في العالم، وبغض النظر عن أفريقيا أحمد سامى يطمح إلى انهاء الموسم في المركز الرابع.